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23 Kasım 2017 19:38

Batman’da şehit öğretmenler anısına konser

PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile öğretmen Necmetttin Yılmaz, Batman’da 33 müzik öğretmeni tarafından gerçekleştirilen konserle anıldı.

Batman’da şehit öğretmenler anısına konser

23 Kasım 2017 19:38


Batman’ın Kozluk ilçesi 29 Ekim İlk Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konser saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, şehit öğretmenler Yalçın ile Yılmaz’ın bıraktığı eğitim meşalesini daha ileriye götüreceklerini söyledi. Toprak, "Bu mutlu günde bu kutsal mesleği icra etmenin onurunu yaşarken bir taraftan da bölücü terör örgütünün hain saldırısında kaybettiğimiz öğretmenlerimizin hüznünü duyuyoruz. Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, onlar diğer meslektaşları gibi uzak diyarlardan görev yerlerine eğitim neferi olma sevdasıyla gelmişlerdi. Hayalleri vardı, ülkesine faydalı nice güzel öğrenciler yetiştireceklerdi. Öğrencilerine, hayallerine ve mesleklerine doyamadılar. Bizler ve sizler onların bize bıraktığı eğitim-öğretim meşalesine sahip çıkmak için buradayız" dedi.


Yapılan konuşmanın ardından şehit Aybüke’nin öğrencilerinden 12. sınıf öğrencisi Büşra Samur, "Bir kör kurşun" şiirini okudu.


Daha sonra şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın kendi sesinden "Penceremden kuş uçtu" türküsü ile konser başladı. 33 müzik öğretmenden oluşan koro sahne alarak bir saat süren konser verdi.




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