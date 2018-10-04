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Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit sayısı 7’ye yükseldi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit sayısı 7'ye yükseldi.


Gercüş'te, PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit sayısı 7'ye yükseldi. Şehitlerin naaşları, olay yerinden ambulans ve cenaze araçlarıyla alınarak, Batman Bölge Devle Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralıdan birinin sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.


Bölgede, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürüyor.

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