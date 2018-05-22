Batman’da şehitlerin hayrına cami boyandı

Kozluk-Sason üç yolunda bulanan caminin duvar, tavan ve kapılarını onararak boyadıklarını belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Ömer Dündar Pekacar, namaz için durdukları caminin kötü halini görünce harekete geçtiklerini söyledi. Camide yaptıkları tadilat çalışması hakkında bilgi veren Pekacar, “Bir taziye için Kozluk’a giderken, üç yolda bulunan Cami’de namaz kılmak için durduk. Namaz için camiye girdiğimde ilk gördüğüm manzara kirlilik ve eskimişlik nedeniyle maneviyattan uzak duvar, tavan ve kapıların varlığıydı. Gördüğüm manzarayı başkaları görmesin diye, hele ki gayrimüslim biri olur da yolu bu tarafa düşer de camiyi görürse, Müslümanların ibadet mekanları böyle mi olur demesin diye, caminin duvar, tavan ve kapıları şehitlerimizin hayrına vakfımızca boyatıldı” dedi.