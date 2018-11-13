Batman'da 'Şehitlik ve gaziliğin önemi ile milli birlik ve beraberlik' konferansı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi 'Şehitlik ve gaziliğin önemi ile milli birlik ve beraberlik' konulu konferans düzenledi.

Petrol Ortaokulunda gerçekleşen konferansa, Vakfın Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Başkan Yardımcısı Taha Etiz ve Vakfın Eğitim Koordinatörü Evren Arı ile öğrenciler katıldı. Şehitler için hazırlanan video gösterimi ile başlayan konferansa yoğun ilgi gösteren öğrenciler, katılımcıların konuşmalarını ilgi ve dikkatle dinledi. Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekaçar, “Biz ölmeyelim, daha çok yaşayabilelim diye bizim yerimize ölen yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. Bunun zaten maddi bir karşılığı da yoktur. Bir şehit çocuğu için, dünyanın bütün serveti bir baba etmez, edemez. Bir gazi için, kopan elinin veya bacağının veya artık görmeyen gözlerinin yerine geçebilecek bir şey olamaz. O zaman o yiğitlerin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Vatanımızı severek, her karış toprağı şehit kanı ile sulanmış vatanımızı herkese karşı koruyarak. Çünkü bizim başka bir ülkemiz, başka bir devletimiz, başka bir vatanımız yok" dedi.

Ömer Dündar Pekacar daha sonra öğrenciler tarafından sorulan sorulara da cevap verdi. Konferans, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.