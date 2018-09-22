Batman'da seyir halindeki kamyon yandı

Sürücü yol kenarına park ettiği aracından inerken, kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Havalimanı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Batman'dan Kozluk istikametine giden kamyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför, otoyolun kenarına çektiği 21 SA 438 plakalı kamyondan inip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.