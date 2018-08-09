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09 Ağustos 2018 15:56

Batman’da seyir halindeki tır yandı

Batman’da seyir halindeki vazelin yüklü tır, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle alev alarak kısa sürede küle döndü.

Batman’da seyir halindeki tır yandı

09 Ağustos 2018 15:56


Batman’ın Kozluk ilçesinde dün öğle saatlerinde seyir halinde bulunan vazelin yüklü tır, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Olay, Batman-Kozluk karayolunun 26’ıncı kilometresinde bulunan Üçyol mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan tırın elektrik kontağında yangın çıktı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracını bulunduğu Kozluk-Batman karayolu üzerinde durdurdu.


Batman’a doğru ilerleyen araç şoförü Mehmet Akın, ”Batman’a dönerken tır bir anda alev aldı. Aracımızı durdurduk. Sürücü alevleri fark eder etmez kendini tırdan attı” dedi.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Tırın küle döndüğü yangında, Kozluk-Batman karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.




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