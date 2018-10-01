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Batman'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Batman’da kavgaya karıştığı belirlenen bir kişinin yapılan üst aramasında üzerinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da kavgaya karıştığı belirlenen bir kişinin yapılan üst aramasında üzerinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “1 Ekim 2018 günü haber merkezinin anonsu üzerine bir adreste silahlı kavga olayına intikal edilmiş, olay yerinde 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirilmiş. Ayrıca B.G. isimli şahsın kaba üst aramasında 8,8 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

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