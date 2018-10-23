Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Turgut Özel Bulvarı'nda bulunan bir iş merkezinin içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Servet Tarhan (46) ve adı öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Servet Tarhan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.