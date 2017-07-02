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02 Temmuz 2017 18:27

Batman’da silahlı kavga: 7 yaralı

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Batman’da silahlı kavga: 7 yaralı

02 Temmuz 2017 18:27


Olay, Batman-Siirt çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, sopa ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Karayolunu kısa süreliğine tek yönlü trafiğe kapatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.


Kavgayla ilgili soruşturma da başlatıldı.




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