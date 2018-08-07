Batman’da sokakta çalışan 63 çocuk çeşitli kurslara yazıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü Mobil Ekipleri sokakta çalışan çocukların ailelerini tespit ederek çocuklara ve ailelerine gerekli psiko-sosyal, akademik ve kültürel hizmetlerde bulundu. Sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocukların tespit edilmesi konusunda sokakta halkın yoğun olduğu yerlerde çalışmakta olan çocukların okul ve aile görüşmeleri yapılarak çocuğun okula devam durumu ve başarısı hakkında bilgi alınarak, ailelere çocukların sokakta çalışmaya devam etmesi durumunda karşılaşabilecekleri ihmal, istismar ve yaptırımlar konusunda mobil ekipler tarafından geniş bilgi verildi.

Amaç çocukları riskli alanlardan uzak tutmak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mobil ekip olarak çocuğun sokakta çalışmasını engellemek ve çocuğu sokağın riskli ortamlarından uzak tutmak için çocuk ve ailelerde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş, sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların gerek ailelerin bilgileri dahilinde sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı gerekse bilgileri dışında olumsuz arkadaş çevresinden dolayı çalıştığı yapılan aile görüşmeleri neticesinde tespit edilmiştir. Mobil ekiplerimiz 02.01. 2018 - 06.08. 2018 tarihleri arasında 63 çocuğa müdahale etti. 63 çocuk ailesine teslim edilmiş ve 8 aile kurumumuz hizmetlerine uygun olmayıp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımı için yönlendirilmiştir. Ulaşılan 63 çocuk ve ailelerine yönelik gerekli psiko-sosyal, akademik ve kültürel hizmetlerde bulunulmuş, çocukların kurumumuz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen kurs ve sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri yapılmıştır” denildi.