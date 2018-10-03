Batman'da spor tesislerinde halka antrenör hizmeti

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak, tesislerde spor yapmak isteyen vatandaşlara antrenör hizmeti vermeye başladı. Önce tüm açık ve kapalı spor salonlarında vatandaşların spor yapmasına imkan tanıyan İl Müdürü Halil Eren, şimdide isteyen vatandaşlara farklı branşlarda antrenör desteği vereceklerini söyledi.

Batman merkez ve ilçelerde bulunan tüm tesislerin resmi program ve antrenman saatleri dışında 7'den 77'ye her kesime açık olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, “Bazen tesislerimizi halka açmak yetmiyor. Uygun saatlerde kurumumuz bünyesinde bulunan farklı branşlardaki antrenörlerimiz isteyen vatandaşlarımıza uygulamalı, pratik ve bilgi olarak da destek vermeye hazırdır. Halkımızın doğru spor yapması için antrenör hizmetine de başladık. Tesislere giden bir vatandaş yapmak istediği sporla ilgili uzman antrenörümüzden bilgi alabilir ve antrenman yaptırtabilir. Çünkü tesisler halkın, bizler de hizmetkarız” dedi.