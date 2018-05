Batman’da sürücülere trafik kurallarının önemi anlatıldı

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma Trafik ekipleri, Batman Belediyesi zabıta ekipleri ve Şoförler Odası tarafından Batman-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında ’Trafik Haftası’ dolayısıyla sürücülere yönelik uyarıcı çalışma yapıldı.

"Kazalara sürücülerin kural ihlalleri sebep olmaktadır"

Yapılan uygulamadan dolayı araç sürücüleri memnuniyetlerini dile getirirken, Batman Trafik Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Ayşe Demir, her yıl binlerce insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi. ’Trafik Haftası’ dolayısıyla açıklama yapan Demir, "Trafik Haftası, trafik kurallarının anlatılmasında önemli bir zaman dilimidir. Trafik kurallarını öğrenerek ve çevremizdeki insanlara öğreterek bu haftanın amacına ulaşmasına yardımcı olabiliriz. Ülkemizde her yıl binlerce insan trafik kazalarıyla hayatını kaybetmektedir. Trafik kazalarına yoğun olarak sürücülerin yaptığı kural ihlalleri sebep olmaktadır. Sorun insan unsurundan kaynaklandığına göre, çözümde insandadır. İlimizde görevli trafik ekiplerince 2017 yılında 57 bin 82 araç kontrol edilmiş, kural ihlali yapan 32 bin 893 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış olup, 2018 yılında ise 9 bin 613 araç kontrol edilmiş 4 bin 896 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Her geçen gün artan araç ve sürücü sayısında ilimizde de gözle görülür bir şekilde artış bulunmaktadır. İlimizde 44 bin 82 adet tescilli araç bulunmakta olup bununla birlikte 137 bin 887 kişide de sürücü bulunmaktadır. ‘Yollar sevgi, saygı dolsun, haberler hep kazasız olsun’ diyerek tüm halkımızın trafik kurallarına daha çok uyacağı, daha az denetim ve dolayısıyla daha az ceza uygulanacak günlere süratle ulaşmak arzusuyla saygılar sunuyor, kazasız günler diliyorum” dedi.