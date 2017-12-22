Batman’da ‘Talasemi Eğitim Çalışması’ başladı

Bir otelde düzenlenen program ve çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Talasemi Hastaları Federasyonu Burhan Kerimoğlu, programın iki gün süreceğini belirtti. Hastaların sorunlarını çökmeye yönelik yurtiçi ve dışında çalışmalar düzenlediklerini anlatan Kerimoğlu, “Bölgemizin en büyük sorunu toplumsal bir hastalık olan Talasemi hastalığının oluşması içindeki taşıyıcı iki bireyin evlilik yapması sonucu doğan bir genetik hastalıktır. Özellikle bir Talasemi hastasının yıllık maliyeti 90 bin TL civarındadır. Bu maliyetler oldukça hasta tedavisi bakımından pahalı bir tedavidir. Süreç olarak da hasta için sancılı bir süreçtir. Talasemi hastaları düzenli olarak 2-3 haftada bir kan transfüzyonu almak zorundalar. Özellikle Batman ilinde 300 civarında Talasemi hastası bulunmaktadır. Yaklaşık bine yakında çift taşıyıcı aile bulunmaktadır. Bu çift taşıyıcı ailelerimizin yüksek potansiyelli hasta doğumunun da dünyaya geleceğini düşünürsek hayatta zorlu bir sürecin başlayacağını göstermektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Talasemi hastalığı oldukça yaygın bir hastalıktır. Özellikle Güneydoğu’da bulunmasının sebebi, Arap kökenli insanların biraz daha özellikle Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak gibi illerde yaşamasından kaynaklanıyor. Bu yıllar öncesinde göçler yoluyla yayılmış ve siyah ve esmer tenli insanlarda genetik bir özelliktir. Nesilden nesile aktarılan saç, göz ve ten rengi gibi anneden ve babadan geçen hastalık tipidir. Bunun sebebine bakıldığında bu gibi kapsamlarda insanların biraz da akraba içi evliliği gözümüze çarpmaktadır. Akraba evliliklerinde biraz daha taşıyıcılık, hastalık oranları yüksektir. Talasemi taşıyıcısı olan çiftlere evlilikten sonra bir metal tanıya gitmeleri, bir metal tanı olmasa bile tüp bebek yolunu seçmeleri sağlıklı nesillerin doğmasına öncelik sağlayacaktır. Amacımız Türkiye’de sıfır hasta doğumudur. Hastalarımızın refah ve mutluluğunu sağlamak için daha iyi çalışmalar yapmak gerekir” dedi.

“Erken tanı önemli”

Talasemi Bölgesel Eğitim Çalışması için Batman’a gelen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, Talasemi hastalığında erken tanının önemli olduğunu söyledi. Erken tanıda bulunulup, düzgün tedavi olunursa hastalıkta korkulacak bir şeyin olmadığını belirten Kılınç, “Eskiden günümüzde iğneydi, şimdi ağızdan ilaçlarda çıktı. Dolayısıyla transpant oluşumu olsun olmasın düzgün tedavi olursa erken tanı tedavi korkulacak bir hastalık değil. Normal yaşamını sürdürebilir, iş bulabilir. Düzgün tedavi olmazsa doku organı hasarlanması olur. Siroza, şeker hastalığına, kalp hastalığına yol açabiliyor. Bütün ebeveynler çocuklarına dikkat etsin. İlk 6 ayda karnı şiş, karaciğer, dalak gibi organları büyükse ve soluksa mutlaka doktora gitsinler. Talasemi erken teşhisi çok önemlidir. Hastalıktan korkmayalım erken teşhis tedavi yöntemleriyle önleyelim. Bu hastalık 20-30 sene sonra inşallah gündemden kalkacak” diye konuştu.

“Ülke olarak bu hastalığı yenmeliyiz”

Talasemi hastalığının taşıyıcılarının hasta çocuk sahibi olmaması için bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ertan Sal ise, şunları kaydetti:

“Evlilik öncesi mutlaka Talasemi testi yapılması gerekiyor. Taşıyıcı olanların hasta çocuk sahibi olmamaları için bilinçlendirilmesi gerekir. Talasemi hastalığı ömür boyu süre gelen bir hastalıktır. Yakalanmış kişilerin kurtulmasının tek yolu kemik ilik naklidir. Sağlık Bakanlığımızın, Kızılay öncülüğünde başlattığı kök kemik iliği verici programlarına tüm halkımızın dahil olması gerekmekte. Ülke olarak hep beraber bu hastalığı yenmeliyiz.”