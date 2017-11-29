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29 Kasım 2017 16:33

Batman’da taraftara stadyum yetmedi

Türkiye Ziraat Kupası 5.

Batman’da taraftara stadyum yetmedi

29 Kasım 2017 16:33

Tur maçında evinde ağırladığı Atiker Konyaspor’a 3-0 mağlup olan Batman Petrolspor’un taraftarları, stadyumda yer bulamayınca çatılara akın etti.


Tur ilk maçında Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, TFF 3. Lig takımlarından Batman Petrolspor’a konuk oldu. 16 Mayıs Şehir Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’un 3-0 kazandığı karşılaşmaya Batman Petrolsporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Stadyuma sığmayan taraftarlar, takımlarına destek olabilmek ve karşılaşmayı izleyebilmek için çevredeki binaların çatıları ile inşaatlara akın etti. Çatıları da hınca hınç dolduran taraftarlar bir taraftan canlarını tehlikeye atarken, diğer taraftan ilginç görüntüler oluşturdu.




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