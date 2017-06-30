Batman’da tarihi yerler temizleniyor

Batman Valiliği, Beşiri-Ayrancı köyündeki Mor Kiryakus Manastırı ile Beşiri Kışlacık köyündeki Derameişa kilisesinin temizlenmesi için 15 personel görevlendirdi. İş-Kur’dan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında temizlik yapmak için 15 personel aldıklarını belirten yetkililer, “Tarihi mekanların temizlenerek turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Müze Müdürü Feriha Baş’ın koordinatörlüğünde iki tarihi mekanımızı İş-Kur’un destekleriyle temizlemek için çalışmalara başladık. 6 ay sürecek temizlik çalışmasında 15 personel görev alıyor” dedi.