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30 Haziran 2017 13:37

Batman’da tarihi yerler temizleniyor

Batman’ın Beşiri ilçesindeki Mor Kiryakus Manastırı ile Kışlacık köyündeki Derameişa Kilisesi temizlenerek turizme kazandırılıyor.

Batman’da tarihi yerler temizleniyor

30 Haziran 2017 13:37


Batman Valiliği, Beşiri-Ayrancı köyündeki Mor Kiryakus Manastırı ile Beşiri Kışlacık köyündeki Derameişa kilisesinin temizlenmesi için 15 personel görevlendirdi. İş-Kur’dan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında temizlik yapmak için 15 personel aldıklarını belirten yetkililer, “Tarihi mekanların temizlenerek turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Müze Müdürü Feriha Baş’ın koordinatörlüğünde iki tarihi mekanımızı İş-Kur’un destekleriyle temizlemek için çalışmalara başladık. 6 ay sürecek temizlik çalışmasında 15 personel görev alıyor” dedi.




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