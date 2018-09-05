Batman’da tenis turnuvasının finali yapıldı

Batman’da ikincisi düzenlenen Doğu Ligi Tenis Turnuvası’nda erkeklerde Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü, kadınlarda ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü şampiyon oldu. Ferdi müsabakalarda ise erkeklerde Hasan Dağ, kadınlarda ise Ayşe Erkuş şampiyon oldu.

Doğu Ligi Tenis Turnuvası Batman’da yapıldı

Türkiye Petrolleri tenis kortlarında düzenlenen törenle takım ve ferdi olarak şampiyon olan, dereceye girenlere kupaları ve madalyaları verildi. Doğu Ligi Tenis Turnuvası için düzenlenen kupa törenine Batman Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ve spor severler katıldı. Kupa töreni sonrası konuşan Belediye Başkan Vekili Aksoy, “Bu sene Batman’da ikinci kez 19 ilden 350 sporcunun katıldığı Batman Tenis Doğu Ligi’nde ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadık. 6 gün süren turnuva boyunca tenise doyduk. Bu tür faaliyetler sadece spor faaliyeti değil. Aynı zamanda kentimizin yaşamına katkısı olan önemli organizasyonlardır. Bundan sonra da spora yönelik faaliyetlerimiz devam edecek. Zaman zaman müsabakaları izleme fırsatı bulduk. Çok güzel bir dostluk havası içerisinde gerçek bir kaynaşma örneği verdi hem sporcularımız, hem hakemlerimiz hem de yöneticilerimiz. Bizde kendilerini burada misafir etmekten onur duyduk” dedi.

"Tenis doğuda gelişiyor"

Batman’da 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Doğu Ligi Tenis Turnuvası’nda erkeklerde takım halinde şampiyon olan Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü adına konuşan Turgay Altıkulaç, “Çok şükür şampiyon olduk. Geçen yılda yine şampiyon olmuştuk. Kulübümüz yeni kuruldu Malatya’da. Kulüp olarak katıldık. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’a teşekkür ediyorum. Bu yıl yedincisi düzenlendi. Bu sayede doğuda da tenis gelişiyor. Yeni sporcular yetişiyor ve yatırımlar yapılmaya başlandı. Bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Yeni dostluklar arkadaşlıklar edindik. Çok güzel bir ortam oluştu burada. Bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kadınlar takım kategorisinde şampiyon olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü adına konuşan Emine Çiftçi, “Son dört yıldır üst üste şampiyon oluyoruz düzenli çalışmalarımızla. Umarım daha iyi oluruz, daha iyi yerlere geliriz. Bizim dışımızda daha çok sporcu yetişir, daha çok sporcu tenis oynar ve şampiyonluklara ulaşır” diye konuştu.