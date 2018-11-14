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Batman'da toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

BATMAN (İHA) – Batman’ın Demirbilek köyü kırsalında jandarma ekiplerince toprağa gömülü halde silah ve mühimmat bulundu.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Demirbilek köyü kırsalında jandarma ekiplerince toprağa gömülü halde silah ve mühimmat bulundu.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü kırsalında arazi arama ve tarafa faaliyeti sırasında toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi. Bomba arama köpeği Hırçın'ın da katıldığı operasyonda 3 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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