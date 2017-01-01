Batman’da trafik kazası: 1 ölü

Batman’da meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 57 yaşlarındaki Melahat Celbek isimli kadına, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 LM 160 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Celbek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.