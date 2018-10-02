Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Kozluk karayolu Demokrasi Bulvarı Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 ABE 698 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.