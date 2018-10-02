İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

Batman’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Batman-Kozluk karayolu Demokrasi Bulvarı Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 ABE 698 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.