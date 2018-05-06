Batman’da ‘Türkü’nün Yedi Rengi’ konseri

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Türkünün Yedi Rengi” adlı konser ile gönüllerde taht kurmuş birbirinden güzel türküler seslendirildi. Batman Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan ve yurdumuzun dört bir tarafından derlenen türkülerin seslendirildiği “Türkü’nün Yedi Rengi” adlı bahar konseri büyük ilgi gördü. Konser yönetimini Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abidin Bingül’ün üstlendiği Batman Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği türküler, müzikseverleri Anadolu yolculuğuna çıkardı.