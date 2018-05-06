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06 Mayıs 2018 14:47

Batman’da ‘Türkü’nün Yedi Rengi’ konseri

Batman Belediyesi bahar konserleriyle Batmanlıları müzikle buluşturmaya devam ediyor.

Batman’da ‘Türkü’nün Yedi Rengi’ konseri

06 Mayıs 2018 14:47


Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Türkünün Yedi Rengi” adlı konser ile gönüllerde taht kurmuş birbirinden güzel türküler seslendirildi. Batman Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan ve yurdumuzun dört bir tarafından derlenen türkülerin seslendirildiği “Türkü’nün Yedi Rengi” adlı bahar konseri büyük ilgi gördü. Konser yönetimini Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abidin Bingül’ün üstlendiği Batman Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği türküler, müzikseverleri Anadolu yolculuğuna çıkardı.




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