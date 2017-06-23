Batman’da umreye gönderilecek 4 kişi kurayla belirlendi

Ramazan ayı dolayısıyla Atatürk Parkında düzenlenen Ramazan şenlikleri kapsamında 75 bin kişiye iftar yemeği vererek bir ilke imza atan Batman Belediyesi, Atatürk Parkı girişinde bulunan umre kayıt standında ismini kaydettiren 2 bin 401 kişi arasından, 4 kişiyi umreye göndermek için önceki gece kura çekimi düzenledi. Batman 3. Noter Başkatibi Abdülkerim Döğer’in yaptığı kura çekiminde 4 asil ve 4 yedek aday belirlendi. 2516 kayıt numarası ile başvuruda bulunan Süreyya Aydemir, 2964 kayıt numaralı Sultan Öner, 3301 kayıt numaralı Osman Çetinkaya ve 1676 sıra numaralı Şükran Atak, umreye gitmeye hak kazandı.