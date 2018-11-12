Batman'da uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şahısların göz altına alındığı belirtildi. Açıklamada, “11 Kasım 2018 günü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenerek durdurulan M.K. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 5 ayrı naylon poşette toplam ağırlığı 22,7 gram esrar ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 11 Kasım 2018 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin devriye görevini ifa ettiği sırada durumundan şüphelenerek durdurmaya çalıştığı N.Y. isimli şahıs kaçmaya başlamış kovalamaca sonucu yakalanmıştır. Şahsın yapılan kaba üst aramasında; 14 paket toplam ağırlığı 7,13 gram kristal diye tabir edilen narkotik madde, 1 adet hassas terazi, bin 890 TL nakit para ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.