Batman’da uyuşturucu operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahsın adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, “ilimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır. İlimiz Çarşı Mahallesinde bulunan tandır ve çevresinde şüpheli hal ve hareketler sergileyen 1’i yaşı küçük 2 şüpheli şahsın üzerinde ve çevrede yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş toplam ağırlığı 172 gram gelen uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında tesis edilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.