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22 Kasım 2017 11:48

Batman’da uyuşturucu operasyonu

Batman Seyitler Mahallesinde polisin devriyesi sırasında park halinde bulunan bir aracın çevresinde bulunan 2 şahıs polisi fark ederek kaçarken, yaşanan kovalamaca sırasında aracın içinde 840 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Batman’da uyuşturucu operasyonu

22 Kasım 2017 11:48

Yakalanan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.




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