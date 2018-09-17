Batman'da uyuşturucu satıcısı yakalandı

Batman'da yaşı küçük bir çocuk üzerinde 13 paket esrarla yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda sokak satıcıları ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 16 Eylül 2018 günü bir mahallede yaşı küçük bir şahıs üzerinde 13 paket halinde 107 gram esrar maddesi, 245 TL para ele geçirilmiş olup, şahıs hakkında mevcutlu olarak TCK 188'den işlem başlatılmıştır. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.