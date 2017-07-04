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04 Temmuz 2017 12:36

Batman’da vatandaşlar olimpik yüzme havuzuna akın ediyor

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, olimpik yüzme havuzu halk günlerinde yoğun ilgi görüyor.

Batman’da vatandaşlar olimpik yüzme havuzuna akın ediyor

04 Temmuz 2017 12:36


Salı ve Cumartesi günleri saat 14.00 ile 18.00 saatleri arasında kadınlara hizmet veren olimpik yüzme havuzu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 14.00 ile 18.00 arasında erkeklere hizmet veriyor. Pazartesi günü genel bakım ve temizlik için havuz 24 saat kapalı tutulduğunu belirten yetkililer, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bay ve bayanlar ayrı seanslarda olmak üzere sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 7-14 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi veriliyor. Batman’ın en ucuz ve hijyenik havuzu konumunda olan Olimpik Yüzme havuzu tecrübeli personellerle hizmet veriyor. Havuzumuz vatandaşlardan tam puan aldığı için ilgi de her geçen gün artıyor. Ayrıca bay ve bayan günlerinde 14 yaş altı çocuklar güvenlik açısından havuza veya bölgesine alınmıyor” dedi.




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