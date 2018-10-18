Batman'da voleybol turnuvası yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası Emniyet ile Komando Tabur takımları arasında yapılan final maçıyla sona erdi.

Sason İlçe Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına 7 kurum katıldı. Turnuvada rakiplerini elemeyi başaran İlçe Emniyet takımı ile Jandarma Taburu Komando takımı finalde karşı karşıya geldi. Kalabalık seyirciler önünde yapılan final maçında Emniyet takımını 3-1'lik setlerle yenmeyi başaran 7. Jandarma Komando Taburu takımı birincilik kupasını aldı. Turnuvada Emniyet takımı ikinci, Jandarma asayiş bölük komutanlığı takımı üçüncü oldu.

Yapılan Turnuva Final maçının ardından düzenlenen kupa töreninde dereceye giren takımlara kupalarını kaymakam Abdullah Özadalı, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, İlçe Cumhuriyet Savcısı Emrah Öksüz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik tarafından verildi.