Batman'da ‘Yaşam Tüneli Projesi' hayata geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Yaşam Tüneli Projesi' Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Batman-Diyarbakır karayolu Bismil Uygulama Noktasında durdurulan araç sürücülerine özellikle emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve genel trafik kurallarına uymaları konusunda kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Sürücülerin bilgilendirme ve uyarma amacıyla hayata geçirilen ‘Yaşam Tüneli Projesi' sürücülerden takdir aldı.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını konu alan kısa sinevizyon filmini izleyen sürücülerden Engin Yıldız, “Emniyet kemeri çok önemli bir şey, hayat kurtarır. Kesinlikle insanlar kemersiz arabaya binmesin, kemer kullansınlar. Karşılarındakini de düşünsünler sadece kendilerini değil. Başkalarının da hayatını kurtarırlar” dedi.

"Emniyet kemeri hayat kurtarır"

Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan başka bir sürücü olan Hasan Yıldız ise şunları söyledi:

"Emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Emniyet kemeri iyidir. Emniyet kemeri takmadan kesinlikle insanlarımız trafiğe çıkmasınlar. Sürekli yollarda olduğum için bazı kazalar da görüyorum. Emniyet kemeri olan vatandaşlar kurtuluyor ama emniyet kemeri kullanmayan ölüyor. Bunları yaşadım birebir. Kesinlikle araca bindiğim zaman takmadan devam etmiyorum. Herkese de tavsiye ederim. Hem sürücü hem de yanındakiler de takmalıdır. Ön koltuk da arka koltuk da aynıdır. Emniyet kemeri hayat kurtarıyor.”

"Başkasının canı yanmasın"

Trafik uygulamasında, 'Emniyet kemeri' kısa filmini izleyen başka bir sürücü olan Feadi Kara da emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı. Kara, "Başkasının canı yanmasın. Herkes emniyet kemerini taksın. İnsanların can güvenliği için bu uygulama için polisimiz ve emniyetimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.