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17 Haziran 2018 14:31

Batman’da yerel gazetelerden siyasi partilere tepki

Batman’da yayım yapan 11 yerel gazete, siyasi partilerin seçim sürecinde kendilerini görmezden gelerek, reklam vermediğini belirterek, partilerin haberlerini yayımlamama kararı aldı.

Batman’da yerel gazetelerden siyasi partilere tepki

17 Haziran 2018 14:31


Batman’da yayım yapan 11 yerel gazetenin yöneticisi, siyasi partilerin seçim sürecinde kendilerini görmezden gelerek, reklam vermemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay, Mezopotamya Gazeteciler Derneği, Basın Derneği ile Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncılığı Derneği olarak siyasi partilere yönelik ortak bir karar aldıklarını belirtti. Atay, “Bölgede hele hele Batman’da yerel basın zor şartlar altında yayın hayatını sürdürmektedir. Batman’da yayınlanan 15 günlük gazetemiz var. 15 günlük gazetenin reklam ve abone, hele hele bu süreçte çok sıkıntılı oldukları için her siyasi seçim döneminde gazetecilerin siyasilerden beklentileri var. Maalesef bu seçimde hiçbir siyasi parti yerel gazetelere reklam vermediler. Reklam vermeyip billboardlara, televizyon reklamlarına ve bez afişlere önem verip yerel basını yok saymalarına karşılık biz Batman’da yayınlanan 11 gazete onlara tepki olarak bundan sonraki süreçte seçime kadar siyasi partilerin haberlerini yapmama kararı aldık” dedi.




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