Batman'daki Sığınmacılar ve Şehrimize Etkileri isimli panel düzenlendi

Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından, 'Batman'daki Sığınmacılar ve Şehrimize Etkileri' konulu panel Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Konferansa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Üniversite öğrencileri ve personeli katıldı. Panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş konuşmasında, “Suriyelilere biz göçmen demiyoruz, onlar bizim kardeşlerimiz. Biz onları ensar ve muhacir ilişkisi içinde görüyor ve ona göre davranıyoruz. Bizler aynı gönül coğrafyasının insanlarıyız. Algı operasyonlarına kanmamak gerekir. Suriyeliler şunu yaptı, bunu yaptı diye kötüleyenler var sakın ha bu oyunlara gelmeyelim. Bunlar tamamen ülkemizi karıştırmaya yönelik çalışmalardır. Az önce il göç müdürümüz açıkladı, Suriyelilerin suç oranı yüzde 2 civarında. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizler ev sahibiyiz onlar misafir. Ona göre hareket etmek gerekir. Bazı güçler Suriye'de yaptıklarını ülkemize de yapmaya çalışmaktadırlar. Gezi olayları, hendek olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi hepsi bu amaca hizmet eden eylemlerdi. Ancak Milletimiz ve devletimiz hepsinin üstesinden geldi. Arabı, Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı hepimiz kardeşiz. Bir olduk mu karşımızda hiçbir güç dayanamaz. Bizim ordumuz İslam'ın son ordusudur. Bu süreçte devletimiz Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına dönmesi için “Zeytin dalı harekatı” gibi önemli ve başarılı harekatlar da gerçekleştirdi” dedi.

Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli yaşıyor

İl Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil Tokmak sunumunda, Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli göçmenin ülkemizde yaşadığını belirterek, algı operasyonları sonucu kamuoyunda yanlış anlaşılan bilgilere değinerek doğrularını aktardı. Tokmak, “Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor. Bilgisinin kesinlikle yanlış olduğunu, ülkemizin tüm yabancılar için açtığı sınırlı sayıda kontenjana Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile öğrenci alınıyor. Suriyeli öğrencilerin “tamamına” devlet bütçesinden karşılıksız burs veriliyor algısı da tamamen yanlıştır. Sadece Yurt Dışı Türkler Başkanlığına “Türkiye Bursları” üzerinden başvuru yapan ve başarı başta olmak üzere belirli kriterleri karşılayan diğer ülkelerden gelen öğrencilerde olduğu gibi sınırlı sayıdaki Suriyeli öğrenciye burs verilmektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan sosyal konutlar Suriyelilere bedava veriliyor bilgisi de tamamen yanlış bilgidir. TOKİ'den sosyal konut alabilmenin ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Suriyeliler vatandaş olmadıkları için TOKİ'den bedava değil parayla bile sosyal konut alamazlar. Suriyeliler araçları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemiyor bilgisi tamamen yanlış bilgidir. Türkiye'den araç satın alan veya kendi aracını Türkiye'ye getiren Suriyeliler kayıt yaptırarak Türkiye'den plaka almak zorundadır. Ayrıca bu araçları için motorlu taşıtlar vergisi ödemekle, sigorta ve fenni muayene gibi işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler. Suriyelilere maaş bağlanıyor bilgisi de yine yanlış bilgidir. Doğrusu ise Suriyelilere maaş bağlanılması söz konusu değil. Belli şartları taşıyan tüm sığınmacılara Avrupa Birliği (AB) katkısı ile finanse edilen bütçeden aylık 120 TL yardım yapılmaktadır. Bakıma muhtaç engelli, yetim, öksüz çocuğu bulunan ve kadınlar tarafından geçimi sağlanan aileler bu yardımdan yararlandırılmaktadır. Kasım 2016'da başlayan Sosyal uyum yardımı ile temel insani ve yaşamsal ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımız şunu bilmelidir. Birileri ülkemizde iç karışıklıklar çıkarmak üzere bu yanlış bilgileri yayıyor. Bunun farkında olalım ve bu algı operasyonlarına kanmayalım” şeklinde konuştu.

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Aslan, Iraklı Sığınmacılar, sorunlar, çözümler konulu sunumunda hayalet sığınmacılar kavramıyla Yezidi göçmenlerin sorunlarını dile getirdi. Sunumunda Ezidi göçmenlerin diğer göçmenlerden farklı olarak izole yaşadıklarını, bu durumun bölge insanımızın din, dil ve kültürlerinin farklı olmasından kaynaklandığını söyleyen Aslan, Ezidilerin çadırlarda zor şartlarda hayatlarını sürdüklerine ifade etti.

Batman Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi İmad Şerif ise “Bir Suriyeli Olarak Batman'da Yaşamak” konulu sunumunda Türkiye'ye gelme sebeplerinin keyfi olmadığını, bir savaş nedeniyle burada olduklarını, mülteci gözü ile olaya bakmadıklarını, muhacir ve ensar bakış açısıyla burada yaşadıklarını söyledi.

Soru ve cevap bölümüyle panel son buldu.