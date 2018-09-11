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Batman'daki taciz iddiasının görgü tanığı konuştu

Batman’da Afgan uyruklu şahsın 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla ilgili konuşan görgü tanığı, şahsın sınır dışı edilmesini istedi.

Batman'da Afgan uyruklu şahsın 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla ilgili konuşan görgü tanığı, şahsın sınır dışı edilmesini istedi.


Batman'da merkez Kültür Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 29 yaşındaki Afgan uyruklu N.G. adlı şahsın, parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiaları üzerine vatandaşlarca linç edilmeye çalışıldığı olayın görgü tanıdığı, yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Habip Songur adlı vatandaş, şahsın parkın önünde çocuğu kaçırmaya kalkıştığını belirterek, “Ailesi ve yakınları ile çevredeki vatandaşlar olayı gördü ve onu linç etmeye başladılar. Çevredeki vatandaşlar küçük kız çocuğunu kaçırmasını önlediler. Darp edildiği esnada vatandaşların elinden kaçtı. Şahsın sınır dışı edilmesini istiyoruz” dedi.

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