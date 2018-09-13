Batman'dan Sudan'a 250 yetime yemek verildi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, Sudan'da 250 yetime yemek verildi.

Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, “İnanan insanlar için vatan bütün ümmet topraklarıysa, Afrika'da açlıktan ölen her mazlumun vebali bizim de üzerimizdedir. Eskiden iletişim araçları yokken Afrika'da yaşayan insanların durumlarını bilmiyorduk ve bundan dolayı sorumlu değildik ancak gelişen iletişim ağıyla beraber şimdi durumlarını biliyoruz ve bundan hem dini, hem vicdani, hem de insani olarak sorumluyuz. Bu yüzden, Sudan'da açlıkla imtihan olan 250 yetim Kur'an talebesine şehitlerimizin hayrına yemek verdik. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve katkı sunmaya davet ediyorum” dedi.