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05 Temmuz 2017 12:28

Batman’ın 4 ilçesinin geliştirilmesi ve kalkınması için çalışma grupları kurdu

Batman’ın Gercüş, Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerinin geliştirilmesi ve kalkınması için çalışma gurupları kuruldu.

Batman’ın 4 ilçesinin geliştirilmesi ve kalkınması için çalışma grupları kurdu

05 Temmuz 2017 12:28


Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu’nda “Batman’ın Merkez ve İlçelerinde Batman Üniversitesi Adına Neler Yapılabilir?” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ve akademisyenler katıldı. Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’un açılış konuşması ile başlayan konferansta, Kozluk, Gercüş, Sason ve Hasankeyf ilçelerinin kaymakamları tarafından ilçe tanıtımlarının yapılmasının ardından, üniversitenin ilçelerde yapabileceği çalışmalar hakkında akademisyen ve kaymakamların katılımı ile ilçeler bazında çalışma gruplarının kurulması kararlaştırıldı.


Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman Üniversitesi olarak ilçelerden ve kaymakamlardan gelen talepler doğrultusunda neler yapılabileceğini tartıştıklarını, üniversite olarak ilçelerin ve Batman merkezinin gelişmesi ve kalkınması için ne yapılması gerekiyorsa kurulan çalışma gruplarının raporları neticesine göre gerçekleştireceklerini belirtti.




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