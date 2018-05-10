Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 10:37

Batman’ın aydınlatmasına 11,5 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik’in özelleştirme ile birlikte başlattığı aydınlatma yatırımları son 3 yılda büyük bir ivme kazandı.

Batman’ın aydınlatmasına 11,5 milyon liralık yatırım

10 Mayıs 2018 10:37

Aydınlık yaşam alanları oluşturmak üzere yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki illerden Batman’da aydınlatma için 11,5 milyon liralık yatırım yaptı.


Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, aydınlatma yatırımlarını sadece il merkezinde yapmadıklarını, Hasankeyf dahil tüm ilçelerin yanı sıra çok sayıda belde ve köyde de aydınlatma yatırımı yaptıklarını belirtti. Aydınlatması yetersiz olan yerlere 28 bin adet armatür takılarak önemli bir eksiğin giderildiğini, daha önce aydınlatması yapılan alanlarda ise arızalı ve kırık 14 bin armatürün değiştirildiğine dikkat çeken Açar, son 3 yılda bu sayının 42 bine ulaştığını, böylece aydınlatma yatırımlarında önemli mesafe kat ettiklerini vurguladı.


Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Açar, bu güne kadar gerçekleştirdikleri aydınlatma yatırımları için 11,5 milyon lira harcandığını belirterek, “Hedefimiz kent genelinde aydınlatma bulunmayan yerleşim birimi bırakmamak. Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor. 2018 yılı boyunca aydınlatma yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç