Batman’ın aydınlatmasına 11,5 milyon liralık yatırım

Aydınlık yaşam alanları oluşturmak üzere yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki illerden Batman’da aydınlatma için 11,5 milyon liralık yatırım yaptı.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, aydınlatma yatırımlarını sadece il merkezinde yapmadıklarını, Hasankeyf dahil tüm ilçelerin yanı sıra çok sayıda belde ve köyde de aydınlatma yatırımı yaptıklarını belirtti. Aydınlatması yetersiz olan yerlere 28 bin adet armatür takılarak önemli bir eksiğin giderildiğini, daha önce aydınlatması yapılan alanlarda ise arızalı ve kırık 14 bin armatürün değiştirildiğine dikkat çeken Açar, son 3 yılda bu sayının 42 bine ulaştığını, böylece aydınlatma yatırımlarında önemli mesafe kat ettiklerini vurguladı.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Açar, bu güne kadar gerçekleştirdikleri aydınlatma yatırımları için 11,5 milyon lira harcandığını belirterek, “Hedefimiz kent genelinde aydınlatma bulunmayan yerleşim birimi bırakmamak. Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor. 2018 yılı boyunca aydınlatma yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.