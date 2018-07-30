Batman’ın ilk polis şehidi anısına Mevlit okutuldu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından kentin ilk polis şehidi Ahmet Can’ın şehadet yıl dönümü nedeniyle düzenlenen mevlit ve anma gününe, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Alay Komutanı Mustafa Bahçepınar, AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin, Genel Sekreter Adnan Selçuk Ergingöz, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Bir salonda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, “Şehitlerimizin aziz hatıralarını canlı tutmak ve geride bıraktıkları ailelerinin yanlarında olmak en önemli görevimizdir. Her platformda şehitlerimizi anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Mevlidimize katılan bütün misafirlere teşekkür ederim” dedi.