“Batman’ın Kentleşme Süreci” çalışmasına Rektör Durmuş’tan ödül

Dr. Aydın Durmuş, Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Emrullah Türk’e “Hızlı Kentleşme Sürecinin Toplumsal Yapıya Etkileri: Batman Örneği” başlıklı doktora tezine nedeniyle ödül verdi.

Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Emrullah Türk’ün “Hızlı Kentleşme Sürecinin Toplumsal Yapıya Etkileri: Batman Örneği” başlıklı doktora tezine Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından son 5 yılın en iyi çalışması ödülü verilmesi üzerine Dr. Aydın Durmuş, Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Türk’e teşekkür belgesi vererek, başarılarının devamı dileklerinde bulundu. Öğretim Üyesi Emrullah Türk, kentleşme literatürüne önemli kavramlar kazandırdığı çalışmasında; 1950’den günümüze doğru Batman’ın kentleşme serencamını ve bu süreçte yaşanan problemler ile toplumsal değişimin hızı ve yönünü derinlikli bir analizle ele alarak konuyu işlemiştir. Türk’ün çalışması en kısa zamanda kitaplaştıracağı ve bilgi dünyasının hizmetine sunacağı belirtildi.