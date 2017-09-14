Batman’ın lezzetleri markalaşıyor

Antalya’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’nda Batman standı en çok ilgi gören iller arasında bulunuyor. Batman Ticaret Borsası ile Dicle Kalkınma Ajansının işbirliği yaptığı ve Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteklediği stantta bal, ceviz, üzüm, meyve suyu, çilek, kavun, tiftik halı ve gümüş tanıtılıyor. Stantta ayrıca Batman’ın tanıtım materyalleri de konuklara hediye ediliyor.

Batman’ın fuara damga vurduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, "Bu yıl 13-17 Eylül tarihleri arasında Antalya’da düzenlen fuarda tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini sergileme imkanı veriliyor. İlimizin tarihinden kültürel değerlerine, yöresel lezzetlerinden doğal güzelliklerine kadar birçok zenginliğinin tanıtıldığı fuarda Batman, zengin ürünleriyle damgasını vuran illerin başını çekti. İlimizin tanıtılması ve turizmine ilişkin birçok yönden katkı sağlayan fuar verimli geçiyor" dedi.

“Hasankeyf tiftiği yok satılıyor”

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te üretilen tiftikten üretilen battaniye, kilim, namazlık ve çanta çeşitleri fuarda ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Hediyelik kilimlere isim de yazdırdıklarını belirten tiftik dokumacısı Mehmet Nuri Aydın, "10 yıldır fuarlara katılıyorum. Batman’ı birçok ildeki fuarlarda temsil ettim. Tiftikten yapılan dokumalar ilgi görüyor. Fuarlarda tanıştığımız yeni müşterilerimiz oluyor. Fuarların bize katkısı büyük" diye konuştu.