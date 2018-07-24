Batmanlı gazeteciler çöp topladı

Akyürek Mahallesindeki tren raylarında bir araya gelen gazeteciler önce ellerine eldiven geçirdi ardından çöp torbalarını ellerine alarak, tren raylarında bir kilometrelik güzergahı temizledi. Temizlik kampanyasına Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi. Gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Şahin, temizlik çalışmasından dolayı gazetecileri kutladı. Gazetecilerin temizlik hassasiyetinin kent geneline yayılmasını umut ettiklerini belirten Şahin, "Özellikle kentimizde temizlik konusunda kent genelinde güzel bir hassasiyet oluştu. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bugün basın bayramı olması vesilesiyle gazetecilerin toplumda farkındalık oluşturmak adına yapmış oldukları bu temizlik çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu duyarlılık kent genelinde yaygınlaşır" dedi.

“Temiz bir batman için çöp topladık”

Kent genelinde temizliğe dikkat çekmek adına böyle bir çalışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten gazetecilerden Recep Akın, "Kendi bayram günümüzde gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımızla birlikte farkındalık yapmak için böyle bir çalışma yaptık. Herkes kendi kapısının önünden temizliğe başlarsa daha temiz bir Batman, Türkiye ve temiz bir dünya olur" diye konuştu.