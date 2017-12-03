Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 10:41

Batmanlı kuaförden engelli kadınlara ücretsiz hizmet

Batman’da bayan kuaförlüğü yapan Alper Saçcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli kadınların saç kesim, fön ve bakım gibi işlemleri ücretsiz yapacaklarını söyledi.

Batmanlı kuaförden engelli kadınlara ücretsiz hizmet

03 Aralık 2017 10:41


Batman’da bayan kuaförlüğü yapan Alper Saçcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bireysel kampanya başlattı. Saçcı, gün boyunca engelli kadınlara ücretsiz saç kesim, fön ve bakım hizmeti vereceğini duyurdu. Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Saçcı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Güzellik merkezimizde engelli vatandaşlarımıza saç kesimi, fön ve bakım gibi işlemleri ücretsiz yapacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız ve 5 dakika sonra ne olacağımızı bilemeyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bayanlarımız için üzerimize düşün bütün görevleri yapmaya hazırız. Bütün engellilerimizin 3 Aralık Engelliler Günü kutlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
18
°
C
Sisli
  • Pazar
    Sisli
    18°C
  • Pazartesi
    Sisli
    18°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç