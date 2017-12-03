Batmanlı kuaförden engelli kadınlara ücretsiz hizmet

Batman’da bayan kuaförlüğü yapan Alper Saçcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bireysel kampanya başlattı. Saçcı, gün boyunca engelli kadınlara ücretsiz saç kesim, fön ve bakım hizmeti vereceğini duyurdu. Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Saçcı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Güzellik merkezimizde engelli vatandaşlarımıza saç kesimi, fön ve bakım gibi işlemleri ücretsiz yapacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız ve 5 dakika sonra ne olacağımızı bilemeyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bayanlarımız için üzerimize düşün bütün görevleri yapmaya hazırız. Bütün engellilerimizin 3 Aralık Engelliler Günü kutlu olsun” dedi.