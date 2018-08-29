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29 Ağustos 2018 13:23

Batmanlı Nurşin Milli Takımda

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan badminton altyapı çalışmaları meyvesini vermeye başladı.

Batmanlı Nurşin Milli Takımda

29 Ağustos 2018 13:23

15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasında tek kızlarda rakiplerinden 2 yaş küçük olmasına rağmen ilk 32’ye giren Batmanlı Nurşin Sevgin, 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olan 17 yaş altı uluslararası badminton müsabakasında milli takımda oynamaya hak kazandı.


Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, hedeflerinin tüm branşlarda milli sporcuların çıkmasını sağlamak olduğunu söyledi. İl Müdürü Eren, “Öncelikle antrenörlerimiz Mehmet Salih Yıldız, Mehmet İsen ve tüm antrenörlerimizi emek ve çabalarından dolayı kutlarım. Yine sporcumuz Nurşin Sevgin’i kutlar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm branşlarda Milli Sporcu çıkarmak için alt yapı ve tüm kategorilerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Badminton Antrenörü Salih Yıldız ise, başta İl Müdürü Halil Eren’in kendilerine her alanda büyük destek verdiklerini belirterek, Federasyon Başkanı Murat Özmekik’e ve herkese teşekkür etti.




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