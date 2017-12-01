Batmanlı öğrenciler göç idaresini ziyaret etti

Fen Bilimleri Okulu öğrencileri ve Basın Koordinatörü Mecit Yıldırım, Pazaryeri Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı üzerinde bulunan Göç İdaresini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Batman Göç İdaresi Müdürü A.Vahap Asma’dan çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler, ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Asma, öğrencilere çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Kentte sığınmacı sayısı 21 bine ulaştı. Buraya Avrupa’dan ya da savaş bölgelerinden gelen bütün yabancı uyruklu sığınmacıları kayıt altına alıyoruz, ikametgah ve korunma işlemlerine bakıyoruz. Parmak izlerini alıp, onlara kimlik kartı veriyor ve kayıt altına alıyoruz” dedi.