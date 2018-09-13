Batmanlı Özlem'e Antalya'dan yardım eli

Merkezi Antalya'da bulunan Üşümesin Ayaklar Derneği, Batman'da yaşayan 10 yaşındaki bedensel engelli Özlem Özel'e yardım eli uzattı.

Üşümesin Ayaklar Derneği, Batman'da yaşayan fiziksel engelli Özlem'in yalnız başına sokağa çıkabilme hasretine son verdi. Merkezi Antalya'da bulunan dernek, Özlem'e tekerlekli sandalye gönderdi. Dernek Başkanı Hüseyin Esin, “Yürüme engeli bulunan Özlem'in annesinin sırtında geçirdiği zorlu günler artık geride kaldı. Arabasını gördüğünde ki ve yüzünde ki gülümseme dünyalara bedel. Hayat artık onun için biraz daha kolay bir hal aldıysa bu durumdan gurur duyuyoruz” dedi.

“Omuz omuza mücadele vereceğiz”

Yardımseverlere çok büyük bir teşekkür borçları olduğunu söyleyen Esin, “Neye ihtiyaç duysak ülkenin her tarafından umudumuzu paylaşan dostlar çıktı. Her zaman Çocuklarımız için omuz omuza mücadele verdiğimiz gönüllü dostlarımız ile birlikte nice paylaşılacak güzel günlere” diye konuştu.