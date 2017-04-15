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15 Nisan 2017 10:22

Batmanlılar altın ayakkabıya yoğun ilgi gösteriyor

Batman’da bir kuyumcu esnafının getirdiği altın ayakkabı kadınların yoğun ilgisini çekti.

Batmanlılar altın ayakkabıya yoğun ilgi gösteriyor

15 Nisan 2017 10:22

Vitrindeki ayakkabıyı gören kadınlar kuyumcuya girerek, hem ayakkabının özelliklerini soruyor, hem de alış veriş yapıyor.


Batmanlı kuyumcu esnafı İbrahim Dündar, vitrini için getirttiği altın ayakkabı kadınlardan yoğun ilgi gördü. 14 ayar altın ve el işlemeli olan altın ayakkabıyı şuana kadar bir çift sattığını söyleyen Dündar, altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı ayakkabıyı satamadığını, ancak kadınların yoğun ilgisini çeken ayakkabıdan dolayı diğer ürünlerini satmak için müşteri kazandıklarını söyledi. Altın ayakkabı sayesinde müşterilerin vitrindeki diğer ürünleri de görme şansını yakaladığını ifade eden Dündar, ayakkabı sayesinde müşterilerinin arttığını dile getirdi. Ayakkabıyı deneme amaçlıda kimseye giydirmediklerini belirten Dündar, "Ayakkabı 14 ayar altın olmakla birlikte Batman halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Ayakkabıyı gören vatandaşlar fiyat bilgisi almak için iş yerimize giriyor. Şu ana kadar sadece bir çift sattık, ancak altın fiyatlarının yükselmesinden sonra ayakkabıya ilgi olmasına rağmen satamadık. Ayakkabı tamamıyla el işlemeli ve çok sağlam bir ayakkabıdır. Ayakkabı hakkında bilgi alan vatandaşlar ayakkabının kullanışlı olup olmadığını soruyorlar. Ayakkabı tamamıyla el işi olduğu için çok kullanışlıdır. Ayakkabıyı giymek isteyen müşterilerimiz oluyor, ama biz bunu tercih etmiyoruz bunu giyecek insan kendine has bir ayakkabı ister. Bunun için deneme amaçlı da kimsenin ayağına giymesine izin vermiyoruz. Ayakkabıyı ilk getirdiğimizde satış amaçlı getirmemiştik. Sadece vitrinimizde ilgi görsün diye getirdik. Ayakkabı vitrinde olduğu zaman müşteriler üst katlardan inip bunu inceliyor. Bu ürüne bakmaya gelenler vitrindeki farklı ürünlerimize de görüyorlar. Bu ayakkabı sayesinde bir çok müşteri kazandık" dedi.


Ayakkabıya bakan kadınlar ise göz alıcı ve çok güzel olduğunu belirterek ayakkabının özel günlerde giyilebileceğini söyledi.




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