Bayram namazında camiler doldu taştı

Batman’da bayram namazında camiler dolup taştı. Şevket Başak Camisi’nde bayram namazı coşkusu yaşandı. Sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tutan vatandaşlar, omuz omuza saf tuttu. Bayrama kavuşmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar, Batman İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından verilen vaazları dinledi. Bayram namazı öncesi Batman’ın tüm camilerinde merkezi sistemle vaaz veren İl Müftüsü Erhan, bayram namazın önemini anlatarak, dürüstlük, saygı, sevgi, kardeşlik ve beraberlik mesajları verdi.
Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar, camilerde bayramlaştı.