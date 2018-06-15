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15 Haziran 2018 14:03

Bayram namazında camiler doldu taştı

Batman’da bayram namazında camiler dolup taşarken, bazı camilerin avluların da bile yer kalmadı.

Bayram namazında camiler doldu taştı

15 Haziran 2018 14:03


Batman’da bayram namazında camiler dolup taştı. Şevket Başak Camisi’nde bayram namazı coşkusu yaşandı. Sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tutan vatandaşlar, omuz omuza saf tuttu. Bayrama kavuşmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar, Batman İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından verilen vaazları dinledi. Bayram namazı öncesi Batman’ın tüm camilerinde merkezi sistemle vaaz veren İl Müftüsü Erhan, bayram namazın önemini anlatarak, dürüstlük, saygı, sevgi, kardeşlik ve beraberlik mesajları verdi.


Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar, camilerde bayramlaştı.




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