Bayram’da beslenmeye dikkat

Akın, mideyi zorlamamak adına bayram sabahı hafif kahvaltı ile güne başlanması gerektiğinin altını çizdi.

Diyetisyen Kübra Akın, bayramda beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızının yavaşladığına dikkat çeken Akın, diyet yapanların bayramda diyet yapmamalarını ve bayramın tadını çıkarmalarını önerdi. Akın, “Bu sene de Ramazan ayını bitirdik. Ramazan ayı boyunca sıcak hava ve oruç bünyemizi biraz zorladı. Şimdi bayram zamanı. Bir aydır yememeye alışan bünye bayramın ilk günüyle birlikte tekrar eski düzenine kavuşacak fakat bu geçişler ne kadar yumuşak olursa kalp ve mide sağlığımız için o kadar iyi olur. Bayram dolayısıyla bir araya gelen aileler kurulan geniş sofralar tatlılar bizi fazla yemeğe teşvik etse de sonrasında sıkıntı yaşamamak için dikkatli olmalıyız. Diyet yapanlar için bayramda diyet yapmalarını önermiyorum hiçbir zaman. Yılda bir kere gelen bu günlerde de kişiler kendilerini diyet kalıplarında bulmamalı. Bayramın tadını çıkarmalı. Tabi ki dikkat ederek” dedi.

“Güne hafif kahvaltı ile başlanmalı”

Güne hafif yiyeceklerle başlanması gerektiğini belirten Akın, “Özellikle güne hafif bir kahvaltıyla başlamalıyız. Kahvaltıda kızartma, hamur işleri, işlenmiş gıdalar tüketmemeliyiz. Öğlen için kurulan bayram sofrasına eşlik edebiliriz. Fakat yediklerimizin miktarına dikkat etmeye özen gösterelim. Tatlı tüketmek istiyorsak yemeğin hemen ardından değil de ikindi ara öğünü gibi düşünüp tüketebiliriz. Tatlı tercihimiz sütlü tatlı veya dondurmadan yana olursa iyi olur. Şerbetli tatlı yenilecekse de bir kere de bir dilimden fazla tüketmemeye özen gösterelim. Akşam yemeğini daha hafif seçmeye çalışalım. Sebze yemeği tercih etmeye çalışalım. Akça ara öğün olarak meyve veya kuruyemiş tüketebiliriz. Gün içerisinde ikram edilen çikolata ve şeker tüketimine dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

“Her ikram edileni tüketmemeliyiz”

Gün boyunca gidilen yerlerde ikramların tüketilmemesini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

“Her gittiğiniz yerde, her ikram edildiğinde tüketmemeliyiz. Gün içerisinde bir veya ikiyi aşmamalıyız. Çikolata tüketeceksek tek başına değil de kahvenin yanın küçük bir adet tercih edebiliriz. İkram edilen meşrubat ve hazır içecekler yerine su tercih edelim. Gün boyu su tüketimimiz çok önemli, 2-2,5 litre su tüketmeye özen göstermeliyiz.”