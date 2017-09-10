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10 Eylül 2017 14:00

Belediye 2 yeni cenaze taşıma aracı aldı

Batman nüfusunun her geçen gün artması ve il içi-il dışı cenaze nakli gereksiniminin büyümesi nedeniyle Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü, 2 yeni cenaze taşıma aracını daha bünyesine kattı.

Belediye 2 yeni cenaze taşıma aracı aldı

10 Eylül 2017 14:00


Mevcut araçların talebi karşılayamaz olması üzerine harekete geçen Mezarlıklar Müdürlüğü, Başkan Vekili Aksoy’un talimatı üzerine satın alınan 2 yeni araç ile filosunu güçlendirmiş oldu. Dört cenazenin aynı anda taşınabileceği donanıma sahip 2 yeni araç yapılan tanıtımla hizmete girdi. Satın alınan araçların tam donanımlı ve klimalı olduğu belirtildi. Belediye Hizmet araç filosuna dahil edilen Cenaze Taşıma ve Nakil Aracının hem il içi hem de il dışı nakiller için kullanılabilecek donanımda olduğu belirtilirken, Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin günde ortalama 5 cenazenin nakil ve taşımasını gerçekleştirdiği kaydedildi.


Belediye Mezarlıklar Müdürlüğünde 2 yıkama ve 5 adet cenaze taşıma ve nakil aracı olmak üzere toplam 7 araca sahip olduklarını söyleyen Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Allah bu araçların eksikliklerini göstermesin ve Allah aileleri de muhtaç ettirmesin buna. Ama biliyoruz ki Hepimizin nihai gideceği yer orasıdır. Bizler bu tam donanımlı araçlarımızla vereceğimiz hizmet ile ailelerimizin acılı zamanlarında, cenazelerinin defin ve nakil işlerinde eziyet ve zahmeti yaşamamalarını sağlayacağız” dedi.




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