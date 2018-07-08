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08 Temmuz 2018 12:14

Belediye azalan sulara çare bulmak için çalışmalara hız verdi

Batman’ın Sason ilçesinde belediye, yaz ayları nedeni ile suların azalmasıyla zaman zaman su kesintilerinin yaşanmaması için alternatif çalışmalar başlattı.

Belediye azalan sulara çare bulmak için çalışmalara hız verdi

08 Temmuz 2018 12:14


İlçenin en büyük mahallelerinden olan Aşağı mahalleye yeni su hattı çektiklerini belirten Belediye Başkanı Cuma uçar, yaz aylarında doğal olarak suların azaldığını belirterek, ilçede su sıkıntısının yaşanmaması için ekiplerimize yeni su kaynaklarının araştırılması ve hızla depolara taşınması talimatı verdiklerini ifade etti. Uçar, “İlçemizde üç arı noktada su şebekesine takviye boruları çekmek için ekiplerimiz çalışmalar başlattı. Aşağı mahallede eski şebeke hattının mahallenin artan nüfusuna yetmiyordu. Su sıkıntısı çeken mahallenin su şebekesine yeni çektiğimiz hatlarla takviye yaparak depoyu güçlendirdik. Bu mahallemize bundan sonra 2 kat daha fazla su verilecektir. Diğer mahallelerimizde de yaz aylarında yaşanan su sıkıntısından dolayı, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve azamiye indirmek için su patlaklarını ve arızaları onararak vatandaşlarımıza İtfaiye araçları ile su desteği sağlanıyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz suyu biraz daha tasarruflu kullanmalarını ve biraz daha sabırlı olmalarıdır. İnşallah yeni su isale hattımızı yaptıktan sonra ilçemizin 50 yıllık su ihtiyacı giderilmiş olacaktır” dedi.




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