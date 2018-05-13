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13 Mayıs 2018 15:24

Belediye hentbol takımı kadrosunu güçlendiriyor

Süper Lige ‘Şampiyon’ olarak yükselen Batman Belediyespor Erkek Hentbol takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.

Belediye hentbol takımı kadrosunu güçlendiriyor

13 Mayıs 2018 15:24


Önümüzdeki sezon süper ligde mücadele edecek Belediyespor Erkek Hentbol takımı güçlü bir kadro oluşturmak için başladığı transfer çalışmasında kadrosuna kattığı ilk isim Yunan Milli oyuncu Charalampos Mallios oldu. Geçtiğimiz sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Mallios ile her konuda anlaşarak Belediyespor Erkek Hentbol takım kadrosuna katan Belediyespor Kulüp Başkanı Doç. Dr. H. Murat Şahin, Mallios ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Önümüzdeki sezon için süper ligde mücadele edecek Belediyespor Erkek Hentbol takım kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladıklarını belirten Kulüp Başkanı Şahin, 31 yaşında olan ve orta saha oyun kurucu pozisyonunda oynayan Yunan Milli Oyuncusu Charalampos Mallios ile kadromuzu güçlendirerek daha iddialı bir takım kurmayı hedeflediklerini belirtti. Yerli ve yabancı oyuncu transferleriyle ilgi çalışmalarının sürdüğünü belirten Kulüp Başkanı Şahin, prensipte anlaşmaya varılan oyuncular ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacaklarını belirtti.




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