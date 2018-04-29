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29 Nisan 2018 14:46

Belediye hentbol takımı son haftaya lider girdi

Batman Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı ligin 23.

Belediye hentbol takımı son haftaya lider girdi

29 Nisan 2018 14:46

haftasında konuk ettiği Tokat Gençlik Spor Hentbol takımı ile oynadığı mücadeleyi farklı kazanarak şampiyonluk için son maçı beklemeye başladı.


19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Vali Ahmet Deniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat Şahin ve çok sayıda sporsever yakından takip etti. Centilmenlik ortamında başlayan mücadeleye “Batman Belediye Spor Kulübüne Süper Ligde Başarılar Diliyoruz” pankartıyla sahaya çıkan Tokat Gençlik Spor Hentbol takımı oyuncuları, Belediye hentbol takımı oyuncularına başarılar dilediler. Karşılaşmaya hızlı başlayan Batman Belediye Hentbol takımı ilk yarıyı 26-16 önde bitirirken mücadelenin ikinci yarısında da üstün oyununu sürdürerek sahadan 45-27 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Batman Belediyesi Erkek Hentbol Takımı, aldığı bu galibiyetle puanını 42 yaparak liderliğini korurken gelecek hafta Yozgat Bozok Spor Kulübü ile oynayacağı ligdeki son maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.




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