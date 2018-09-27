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Belediye, menfez ve köprü altlarını temizledi

Batman’ın Sason İlçe Belediyesi temizlik ekipleri, kenar mahallelerde bulunan yol kenarlarını, mahalle aralarını, caddeleri, ara sokakları menfez ve köprü altlarını temizledi.

Batman'ın Sason İlçe Belediyesi temizlik ekipleri, kenar mahallelerde bulunan yol kenarlarını, mahalle aralarını, caddeleri, ara sokakları menfez ve köprü altlarını temizledi.


Belediye temizlik ekiplerinin tümünün katıldığı temizlik çalışmalarına uzun süre temizlenmeyen kenar mahallerdeki alanlarda biriken çöpler temizlendi. Daha temiz bir ilçe için çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Cuma Uçar, ilçe giriş çıkışında bulunan köprüler, menfezler ve caddeler olmak üzere fazla uğrak alanı olmayan yerlerinde sık sık temizlenmesi için temizlik görevlerine gerekli talimatların verildiğini belirtti.

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